FW-Stolberg: Starker Feuerschein in Münsterbusch

Stolberg (ots) - Starken Feuerschein im Bereich des Goethe-Gymnasiums meldeten mehrere Anrufer am Mittwochmorgen um 2.07 Uhr der Einsatzzentrale der Feuer- und Rettungswache der Feuerwehr Stolberg. Aufgrund der Notrufmeldungen wurden sofort die Einsatzkräfte der Feuerwache und der Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte fanden am Goethe-Gymnasium zwei in voller Ausdehnung brennende 1.100 Liter Container vor. Ein dritter Container wurde von den Wärmestrahlung und den Flammen stark beschädigt. Eine größere Ölspur im Bereich der Sebastianusstraße in der Atsch und eine Tierrettung am Kaiserplatz forderte die Wehr bereits in der Mittagszeit.

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell