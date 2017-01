FW-Stolberg: Verkehrsunfall auf der Freunder Landstraße

1 weiterer Medieninhalt

Verkehrsunfall auf der Freunder Landstraße

Stolberg (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten wurde der Feuerwehr Stolberg am Montagmorgen gegen 7.13 Uhr gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden sofort die Kräfte der Feuer- und Rettungswache sowie der Löschgruppen Atsch, Büsbach und Münsterbusch alarmiert. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und zur Kontrolle mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. DIrekt im Anschluss meldete eine automatische Brandmeldeanlage einen Feueralarm in einem Industriebetrieb an der Zweifaller Straße. Hierzu rückten von der Feuerwache zusätzlich das zweite Löschfahrzeug und die Drehleiter aus. Nach ausgiebiger Erkundung konnte keine Feststellung gemacht werden. Anschließend ging es für die Einsatzkräfte zur technischen Hilfeleistung in die Königin-Astrid-Straße In der Atsch. Ein Räumfahrzeug hatte ein auf dem Boden liegendes Baukabel erfasst und dadurch einen Stromverteilerkasten beschädigt.

