FW-GE: Ausgedehnter Kaminbrand erfordert die kurzzeitige Räumung von Schloss Berge

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Nachmittag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Kaminbrand zum Schloss Berge gerufen. Ein solcher Einsatz ist eigentlich Routine und stellt die Feuerwehr nicht vor größere Herausforderungen. Dass man aber auch bei vermeintlichen "Standardeinsätzen" immer wachsam sein muss, hat der heutige Einsatz deutlich gezeigt. Durch den Kaminbrand war es zu Rissen im Kamin gekommen, die zu einer Verrauchung in weiteren Geschossen des Gebäudes führten. Der Einsatzleiter entschied sich daher, das Gebäude kurzzeitig zu räumen und vollständig zu kontrollieren. Dabei wurden neben Messgeräten für giftige Gase auch Wärmebildkameras eingesetzt. Nachdem der Brand gelöscht war und durch Messungen eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden konnte, durften die ca. 60 Gäste wieder in das Gebäude zurückkehren.

