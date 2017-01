FW-GE: Viel Arbeit für den Rettungsdient durch glatte Straßen und Bürgersteige

Gelsenkirchen (ots) - 16 Mal mussten am Samstag zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht die Rettungswagen der Feuerwehr zu glatteisbedingten Rettungsdiensteinsätzen ausrücken. Auf den glatten Straßen und Wegen waren immer wieder Personen gestürzt und hatten sich dabei so schwer verletzt, dass sie durch die Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Bei den Verletzungen handelte es sich meist um Prellungen, Platzwunden oder Knochenbrüchen. Schwere Unfälle wurden der Feuerwehr glücklicherweise nicht gemeldet.

Auch für den Sonntagvormittag gilt nach wie vor eine Unwetterwarnung vor Glatteis. Nähere Informationen gibt es bei Deutschen Wetterdienst unter www.dwd.de. Für laufend aktuelle Informationen empfehlen wir zudem eine Wetter-Warn-App wie "NINA" oder "Warnwetter".

