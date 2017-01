ZOLL-E: Zollfahndung Essen hebt Doping-Untergrundlabor aus

1 weiterer Medieninhalt

Wirkstoffe und Tablettiermaschine in der Küche Bild-Infos Download

ein Dokument zum Download

Essen/Dortmund (ots) - Zollfahndung Essen hebt Doping-Untergrundlabor aus

Essen/Dortmund Am 16.01.2017 durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Zollfahndungsamtes Essen zwei Privatwohnungen in Dortmund. In der Wohnung des 44-Jährigen deutschen Hauptbeschuldigten entdeckten sie ein Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln. Darüber hinaus wurden acht Liter Dopinglösung, eine Vielzahl von gefüllten Ampullen, Tabletten, Pulver mit unbekanntem Wirkstoff, eine Tablettiermaschine, kleinere Mengen Cannabis, 5.500 Euro Bargeld beschlagnahmt. Für seine Dopingmittel hatte sich der Mann eigens ein Label "designed" und alle Ampullen damit etikettiert. Ferner stellten die Fahnder insgesamt 67 Stück Munition sicher. . Der Hinweis auf den Dortmunder, der Kontakte in die Rockerszene haben soll, war zurückzu-führen auf die frühere Sicherstellung eines Postpakets mit sieben Litern einer Lösung mit anabolen Steroiden (Testosteron) aus China am Flughafen Köln/Bonn. Die flüssigen Dopingwirkstoffe sollten bereits Herstellerseitig als Massageöl getarnt sein; die Aufschrift auf den Plastikflaschen lautete "Message Oil".

Erwerb, Einfuhr und Herstellung von Dopingmitteln in nicht geringer Menge stellt eine Straftat dar. Bei gewebsmäßigem Handeln mit diesen Substanzen geht das Gesetz von einem beson-ders schweren Fall aus. Die Zollfahndung Essen führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund fort.

Fotos @Zollfahndung

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell