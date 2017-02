FW-KLE: Feuer an einem Baucontainer

Feuer an einem Baucontainer. Bild-Infos Download

Bedburg-Hau (ots) - Zu einem Feuer an einem Baucontainer musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau am Dienstagabend (31.01.2017) um 21:59 Uhr ausrücken.

Passanten hatten das Feuer im Bereich des neuen Kreisverkehrs am Rosendaler Weg in Schneppenbaum bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen brannte eine Mülltonne, die direkt an dem Container abgestellt war. Durch das schnelle Eingreifen wurde ein Übergreifen der Flammen auf den Container und Holzpaletten verhindert.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die Hitzeentwicklung im Container kontrolliert, so dass keine weitere Gefahr bestand.

Im Einsatz waren etwa 15 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.

Bereits am vergangenen Samstag (28.01.2017) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand mehrerer Mülltonnen in Hasselt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell