FW-Dorsten: Brandnachschau, Propangasflasche in Brand geraten

Dorsten-Wulfen, Auf der Brey, 13:13 (ots) - Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Dorsten mit dem Einsatzstichwort "Brandnachschau" zu einer Baustelle in den Ortsteil Wulfen gerufen. Hier war bei Bauarbeiten eine Propangasflasche in Brand geraten und Gas mit einer Stichflamme unkontrolliert entwichen. Nachdem sich die Flasche komplett entleert hatte, wurde sie durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend wieder verschlossen. Personen kamen nicht zu schaden. (DH)

Original-Content von: Feuerwehr Dorsten, übermittelt durch news aktuell