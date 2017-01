FW-DT: Jahreswechsel 01.01.17

Detmold (ots) - Insgesamt neun Mal rückte die Feuerwehr Detmold über Sylvester aus. Davon zu drei Einsätzen am Sylvestertag und weiteren sechs Einsätzen am Neujahrstag. Davon zu fünf kleineren Bränden in der Nacht wobei vier Einsätze innerhalb einer Stunde gemeldet wurden. Zu einem weiteren Einsatz kam es im Verlauf des Tages.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell