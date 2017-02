FW-HAAN: Feuerwehr-Kampagne startet in Haan

An mehreren Standorten in Haan werben Plakate für die Freiwillige Feuerwehr. Feuer und Flamme ist auch Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke, die zusammen mit (von links) David Kleinsteinberg, Leiter der Feuerwehr Carsten Schlipköter, Jan Sievers, Jugendfeuerwehrmann Serhat Tekin und Michael Kleinsteinberg an der Hochdahler Straße vor einem ... Bild-Infos Download

Haan (ots) - Wenn in Haan Brände ausbrechen, bei Verkehrsunfällen Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt werden oder Tiere in eine Notlage geraten sind, ist die Feuerwehr mit ihrer Hilfe zur Stelle. Dann rücken Männer und Frauen in Einsatzfahrzeugen aus, die sich ehrenamtlich dieser Aufgabe verschrieben haben. Sie sind Dachdecker, Pflegekräfte, Fahrlehrer oder Physiker - und neben ihrem Job packen sie gemeinsam an, wenn es die Notlage erfordert. Das hilft nicht nur den Bürgern, das gibt auch denen, die helfen, eine Menge.

"Für mich, für alle" ist daher nur folgerichtig der Slogan, mit dem das Land und der Verband der Feuerwehren jetzt für die Arbeit der Einheiten werben. Über den Startschuss der Kampagne in Haan freut sich auch Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke, die an einem der Großplakate die neue Feuerlöschübungsanlage testete, mit der die Feuerwehr Haan Brandschutzaufklärung in der Bevölkerung leistet. "Die Kampagne zeigt, wie vielfältig und spannend die Aufgaben in der Freiwilligen Feuerwehr heutzutage sind. Hier sind die unterschiedlichsten Talente gefragt. Jeder ist herzlich eingeladen, die tolle Gemeinschaft der Haaner Feuerwehr einmal unverbindlich kennenzulernen", sagte die Bürgermeisterin.

Die Freiwillige Feuerwehr Haan verfügt in der Wache an der Nordstraße zwar auch über hauptberufliche Kräfte, die insbesondere tagsüber den Brandschutz sicherstellen, wenn viele der ehrenamtlichen Mitglieder auswärts an ihrer Arbeitsstelle sind. Doch sobald es sich nicht mehr um kleinere Einsätze handelt, sind die ehrenamtlichen Mitglieder gefragt. Über ihre Meldeempfänger werden sie zum Einsatz gerufen. Und rücken mit den Einsatzfahrzeugen aus der Wache an der Nordstraße oder dem Gerätehaus an der Bahnstraße in Gruiten aus. Wer in Haan oder in der Nähe arbeitet, verlässt bei Einsätzen auch seine Arbeitsstelle, um etwa den Blaumann gegen die Feuerwehr-Schutzausrüstung zu tauschen.

Die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehren sind in den vergangenen Jahren rückläufig. Wer Interesse daran hat, mitzumachen, ist herzlich eingeladen, sich zu informieren: Immer dienstags ab 19 Uhr ist Übungsdienst an der Nordstraße in Haan, freitags ab 19 Uhr beim Löschzug Gruiten an der Bahnstraße. Die Jugendfeuerwehr, in der Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren mitwirken, trifft sich montags ab 18 Uhr an der Nordstraße. Informationen erhalten Interessierte auch jederzeit am Telefon: 02129/34678-311. Viele grundsätzliche Fragen zur Freiwilligen Feuerwehr werden im Rahmen der Kampagne zudem im Internet beantwortet unter www.freiwillige-feuerwehr.nrw.

