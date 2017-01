FW-MK: Verrauchte Wohnung - Pflegedienst rettet Bewohnerin

Iserlohn (ots) - Um 09:53 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung an der Rheinener Straße im Ortsteil Iserlohn-Rheinen alarmiert. Ein Pflegedienst kam zur Wohnung der zu pflegenden Person und bemerkte sofort die Rauchentwicklung. Die Pflegekraft brachte die 90-jährige Frau ins Freie und alarmierte die Feuerwehr. Ursache der Rauchentwicklung waren angebrannte Essensreste auf dem Herd. Die Person wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hagen transportiert. Die Einsatzkräfte brachten die Essensreste ins Freie und Lüfteten die Wohnung. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Löschgruppen Hennen und Drüpplingsen der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell