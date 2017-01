FW-MK: Massenunfall auf der Autobahn 46

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Nachdem sich bereits am Nachmittag mehrere Unfälle durch Glatteis auf der Autobahn 46 ereigneten hatten, kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Massenkarambolage im Bereich der Anschlussstelle Zentrum in Fahrtrichtung Hemer. Etwa 10 Fahrzeuge waren an dem Unfallgeschehen beteiligt. Es wurden acht Personen, zum Teil, schwer und lebensgefährlich verletzt. Darunter befanden sich auch vier Kinder. Um die Verletzten zu versorgen und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser zu transportieren, kamen den Iserlohnern Rettungskräften Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge aus Altena, Hemer, Menden und Hagen zu Hilfe. Der leitende Notarzt aus dem Nordkreis koordinierte die Rettungsarbeiten vor Ort. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsbus der MVG. Die Löschzugbesatzung der Berufsfeuerwehr unterstützte bei der Versorgung der Patienten. Eine technische Rettung war zum Glück nicht erforderlich. Um die Regelrettungsdienstversorgung im Nordkreis weiter sicher zu stellen, alarmierten die Kreisleitstelle des Märkischen Kreises und die Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn das DRK aus Hemer, Menden und Iserlohn. Sie stellten Rettungs- und Krankentransportwagen für weitere Einsätze in den Stadtgebieten. Die Einsatzzentrale musste personell mit Kräften aus der Freizeit verstärkt werden. Unterstützt wurde die Einsatzzentrale durch die Kollegen der Kreisleitstelle, die beispielsweise die auswärtigen Kräfte der Einsatzstelle zuführten. Hier wurde vorbildlich Hand in Hand gearbeitet.

Während der Einsatz lief, wurde der Einsatzzentrale ein piepender Heimrauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Finkenweg in Iserlohn-Hennen gemeldet. Brandgeruch wurde vom Anrufer ebenfalls wahrgenommen. Zu diesem Einsatz rückten die Löschgruppen Hennen und Leckingsen sowie die Drehleiter der Löschgruppe Letmathe der Freiwilligen Feuerwehr aus. Ein Trupp drang unter Atemschutz in die Wohnung ein und konnte Essensreste auf dem Herd als Ursache ausmachen. Der Herd wurde abgeschaltet und das angebrannte Essen ins Freie getragen. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Feuer-und Rettungswache wurde durch die Löschgruppen Bremke, Iserlohner Heide, Obergrüne und Untergrüne für weitere Einsätze besetzt. So sicherten sie einen weiteren Verkehrsunfall auf der Autobahn 46, allerdings Richtung Hagen, ab.

