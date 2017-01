FW-Heiligenhaus: Einsatz nach Ölspur und Glatteis (Meldung 2/2017)

1 weiterer Medieninhalt

Die Einsatzstelle an der Selbecker Straße. Foto: Jürgen Truckenmüller Bild-Infos Download

Heiligenhaus (ots) - Am Samstag, den 7. Januar hatte auch die Feuerwehr mit den Folgen von Glatteis zu kämpfen. Am Vormittag alarmierte die Leitstelle die Einsatzkräfte zur Beseitigung einer Ölspur. Die Technischen Betriebe der Stadt waren durch den Winterdienst und die anhaltende Kälte ausgelastet, die Frauen und Männer waren bis in den Nachmittag beschäftigt.

Gegen 10:15 Uhr meldete die Kreisleitstelle der Feuerwehr Heiligenhaus eine Ölspur in direkter Nachbarschaft zur Feuer- und Rettungswache. Vom Parkplatz des gegenüberliegenden Supermarkts zog sich ein Ölfilm bis zur Kreuzung an der Ratinger Straße. Rund eine Stunde stumpften die Einsatzkräfte die Ölspur ab. Auf Grund der ohnehin vorhandenen Straßenglätte musste eine weitere Gefahr für den Verkehr unbedingt vermieden werden. Der Verkehr wurde hierfür kurzzeitig auf einer Fahrbahn gesperrt.

Um 11:17 Uhr alarmierte die Leitstelle erneut: Die Ölspur setzte sich auf der Rheinlandstraße und der Kurzen Straße fort, die Kräfte rückten wieder aus. Insgesamt streuten die Kräfte rund 1,5 km Ölspur ab.

Gut gefordert waren auch die First Responder: Von Samstag, 07:08 Uhr bis Sonntag, 09:03 Uhr wurden die Notfallhelfer zu vier Einsätzen in der Stadt alarmiert. Unter anderem leiteten die Einsatzkräfte einem vermuteten Schlaganfall, Atemnot und einer gestürzten Person die ersten Maßnahmen ein, ehe der Rettungswagen eintraf.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell