BPOLI-KN: Vier Festnahmen an einem Tag

Konstanz, Rielasingen-Worblingen, Gottmadingen (ots) - Am gestrigen Tag (02.02.) nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz insgesamt vier gesuchte Personen fest. Alleine zwischen 15:00 und 15:30 Uhr vollstreckten die Bundespolizisten drei Haftbefehle.

Dabei wurden zwei der gesuchten Personen durch Zöllner des Hauptzollamts Singen zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Es handelte sich zum einen um einen 25-Jährigen, der am Grenzübergang Bietingen kontrolliert wurde. Er wurde wegen einer offenen Geldstrafe in Höhe von 250 Euro gesucht. Zum anderen stellten die Zöllner in Rielasingen bei einem 22-Jährigen eine unbezahlte Geldstrafe von 1.400 Euro fest.

Fast zeitgleich kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in der Konstanzer Straße "Zur Laube" einen 27-jährigen Mann. Eine Überprüfung ergab, dass auch er wegen einer unbezahlten Geldstrafe in Höhe von 700 Euro gesucht wurde.

Alle drei Personen konnten die geforderten Beträge bezahlen und entgingen so Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu 70 Tagen.

Bereits am Vormittag wurde ein 29-Jähriger durch die Bundespolizei in die JVA Konstanz gebracht. Er ist durch Schweizer Behörden überstellt und in Deutschland ebenfalls mit einem Haftbefehl gesucht worden. (Die Bundespolizeiinspektion Konstanz berichtete in einer Pressemitteilung bereits am 02.02. über diesen Fall.)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell