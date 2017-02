BPOLI-KN: Alkoholisierter Mann bedroht Rettungssanitäter und Bundespolizisten

Konstanz (ots) - Am gestrigen Nachmittag (31.01.) meldete ein aufmerksamer Bürger dem Rettungsdienst eine scheinbar bewusstlose Person im Bahnhof Konstanz. Die alarmierten Rettungssanitäter trafen den Mann gegen 14:00 Uhr in einem am Bahnsteig 2a wartenden Zug an. Für eine vermutliche Bewusstlosigkeit gab es zu diesem Zeitpunkt keine Anzeichen mehr. Vielmehr drohte der Mann den Helfern nun mit erhobenen Händen und beleidigte sie mehrfach.

Eine im Bahnhof anwesende Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz bemerkte die Situation und versuchte den Mann zu beruhigen. Dieser beleidigte jedoch auch die Beamten und drohte ihnen mit Gewaltanwendung. Als die Bundespolizisten versuchten den Mann aus dem Zug zu führen, wehrte sich dieser nun auch aktiv. Erst mit Handschellen gefesselt konnte der 38-Jährige zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht werden. Während des Transports trat er mehrfach nach den Beamten.

In der Dienststelle beruhigte sich der Mann nach einiger Zeit. So konnte er diese bereits nach rund zwei Stunden wieder verlassen. Zuvor ergab ein Atemalkoholtest eine nicht unerhebliche Alkoholisierung. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

