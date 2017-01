BPOLI-KN: Nach technischem Defekt am Zug: Fahrgast schlägt Triebfahrzeugführer ins Gesicht

Der betroffene Zug am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg, 06.01.2017. Foto: Bundespolizei Bild-Infos Download

Konstanz-Fürstenberg (Ldkr. Konstanz) (ots) - Am 06.01.2017 um 19:00 Uhr kam es an einem Zug der SBB GmbH Deutschland (sogenannter "seehas") zu einem technischen Defekt. Nach Einfahrt des Zuges 87703 (Laufweg: Engen - Konstanz) am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg ließen sich die Türen zunächst nicht öffnen.

Nach ca. 20 Minuten gelang es dann dem 50-jährigen Triebfahrzeugführer, den Defekt zu beheben. Die ca. 150 Reisenden konnten alsdann den Zug verlassen. Eine Weiterfahrt mit dem betreffenden "seehas" war aufgrund des Defektes nicht möglich.

Wegen des Vorfalls kam es zwischen dem Triebfahrzeugführer und einem der Fahrgäste zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Reisende im Verlauf der Auseinandersetzung dem Triebfahrzeugführer dann mit der Faust ins Gesicht. Hiernach rannte der Mann vom Haltepunkt weg.

Der Triebfahrzeugführer wurde durch den Schlag leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen kann, möge sich bitte an die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 / 12 88 - 250 wenden.

