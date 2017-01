BPOLI-KN: Bundespolizeiinspektion Konstanz bedankt sich für gezeigte Zivilcourage

Polizeihauptmeister Thomas Heim und Elowyn Ganter bei der Übergabe der Urkunde. Bild-Infos Download

Friedrichshafen, Kressbronn (ots) - Am 20. Dezember des letzten Jahres ist eine 12-Jährige im Bahnhof Friedrichshafen nur knapp einem tragischen Unfall entkommen. Nach Schulschluss wartete das Mädchen gemeinsam mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern auf ihren Zug. Bei dessen Einfahrt fiel sie aufgrund des allgemeinen Gedränges plötzlich zwischen den Bahnsteig und die noch fahrende Bahn. Nur indem sie das Mädchen geistesgegenwärtig sofort wieder herauszog, konnte die Mitschülerin Elowyn Ganter schlimmeres verhindern. Beide Mädchen blieben unverletzt.

Aufgrund der gezeigten Zivilcourage bedankte sich die Bundespolizeiinspektion Konstanz gestern (04.01.) bei der 13-jährigen Helferin. Der zuständige Präventionsbeamte Thomas Heim lobte das umsichtige Verhalten der Kressbronnerin und schätzte dieses als nicht selbstverständlich ein. Im Anschluss überreichte er ihr im Namen der Dienststellenleitung eine Urkunde.

So glimpflich wie bei der 12-jährigen Schülerin in Friedrichshafen gehen leider nicht alle Vorfälle auf Bahnanlagen aus. In vergleichbaren Situationen tragen die Verunfallten oft schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen davon. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz führt daher bereits seit mehreren Jahren Schulunterrichte zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen durch. Darin wird unter anderem auch der sichere Umgang mit Gedränge auf Bahnsteigen thematisiert. Interessierte Schulen können sich jederzeit unter der Telefonnummer 07531/1288-0 über das Programm informieren und kostenfreie Unterrichtstermine vereinbaren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell