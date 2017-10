BPOLI S: Zwei 21-Jährige mit Glasflasche beworfen und gegen Schulter getreten

Zuffenhausen (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren sowie einer bislang unbekannten Personengruppe von etwa fünf bis sieben Personen ist es am Freitagabend (06.10.2017) gegen 23:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es offenbar auf der Fahrt von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Leonberg zu einem Streit zwischen den beiden Personengruppen. In der Folge soll nach jetzigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Täter einen 21-Jährigen beim Ausstieg in Stuttgart-Zuffenhausen mit einem Fußtritt gegen die Schulter verletzt haben. Er musste anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein ebenfalls 21-Jähriger wurde nach jetzigem Stand der Ermittlungen aus der bislang unbekannten Personengruppe heraus mit einer Glasflasche beworfen und erlitt hierdurch eine leichte Rötung an der Hüfte. Die unbekannten Personen sollen laut Zeugenangaben alle indischen Phänotyps sein. Der mutmaßliche Täter des Fußtritts soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Trainingsjacke sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Eine weitere Person trug offenbar einen roten Trainingsanzug sowie ein rotes Basecap. Die Auswertung der Videoaufnahmen sollen nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang sowie den bislang unbekannten Tätern geben. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell