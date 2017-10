BPOLI S: Ladendiebe im Hauptbahnhof Stuttgart festgestellt

Stuttgart (ots) - Zwei Diebstahlsdelikte haben sich offenbar am Freitagabend (06.10.2017) und Sonntagmittag (08.10.2017) im Stuttgarter Hauptbahnhof ereignet. Zunächst versuchte ein 49-Jähriger am Freitag gegen 17:25 Uhr in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Stuttgart ein Parfum im Wert von 69,95 EUR zu entwenden. Eine Mitarbeiterin der Drogerie beobachtete den irakischen Staatsangehörigen, wie dieser die Diebstahlsicherung abbiss und offenbar ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen. In einem weiteren Fall versuchte am Sonntag gegen 13:30 Uhr ein 45-Jähriger offenbar zwei Ringe im Gesamtwert von rund 100,- EUR von einem Verkaufsstand im Hauptbahnhof Stuttgart zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete den rumänischen Staatsangehörigen hierbei und informierte das Bundespolizeirevier Stuttgart. Er muss nun ebenfalls mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen.

