BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Beim Geldabheben bestohlen

Herrenberg (ots) - Eine 53-jährige Reisende ist am Montagabend (07.08.2017) gegen 17:00 Uhr am Bahnhof in Herrenberg Opfer eines Diebstahls geworden. Die Frau befand sich zur Tatzeit an einem Geldautomaten auf dem Bahnhofsgelände und war gerade dabei 270,-EUR Bargeld abzuheben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entnahm eine ihr unbekannte männliche Person die Geldscheine aus dem Ausgabeschacht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen am Geldautomaten soll weitere Erkenntnisse zum Tathergang und zum unbekannten Täter geben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell