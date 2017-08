BPOLI S: An Bahnhofsgebäude uriniert und Verkäuferin beleidigt

Heilbronn (ots) - Ein 54-jähriger Mann hat am Montagabend (07.08.2017) gegen 19:30 Uhr am Hinterausgang des Heilbronner Hauptbahnhofs an das Gebäude uriniert. Eine 25-jährige Verkäuferin eines Geschäftes beobachtete den Mann hierbei und sprach diesen daraufhin an. Der offenbar uneinsichtige türkische Staatsangehörige soll die Frau anschließend mehrfach beleidigt haben, weshalb die deutsche Staatsangehörige beim Bundespolizeirevier Heilbronn Anzeige erstattete. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung sowie einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell