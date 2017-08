BPOLI S: Auseinandersetzung in Schnellrestaurant

Stuttgart (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es offenbar am Sonntagmorgen (06.08.2017) gegen 06:30 Uhr in einem Schnellrestaurant im Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Zunächst soll ein 24-Jähriger mit Essen um sich geworfen haben, woraus sich in der Folge eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Gruppen entwickelte. Im Anschluss soll nach jetzigem Stand ein bislang unbekannter Täter den 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit der Faust geschlagen haben. Zudem warfen die unbekannten Täter offenbar ein Glas nach ihm, welches den Mann jedoch verfehlte. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe um die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die genauen Tatumstände sowie die Auswertung der Videoaufnahmen sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zum Vorfall nimmt das Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell