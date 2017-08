BPOLI S: 24-Jähriger nach Hausverbot und Beleidigungen in Polizeigewahrsam genommen

Ulm (ots) - Ein 24-Jähriger hat am Sonntagmorgen (06.08.2017) gegen 07:30 Uhr mehrfach Polizeibeamte des Bundespolizeireviers Ulms sowie des Polizeireviers Ulm-Mitte beleidigt. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es in einer Gastronomie im Ulmer Hauptbahnhof zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann sowie dem dortigen Personal. Alarmierte Kräfte des Bundespolizeireviers Ulm erteilten dem offensichtlich aggressiven 24-Jährigen daraufhin einen Platzverweis, welchem er trotz mehrmaliger Aufforderung freiwillig nicht nachkam. Bei der Durchsetzung des Platzverweises durch die Bundespolizisten behinderten die beiden Begleiter des Mannes, ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger sowie eine 19-Jährige, die Maßnahmen. Die deutsche Staatsangehörige beschimpfte zudem die eingesetzten Beamten. Hinzugerufene Kräfte des Polizeireviers Ulm-Mitte wurden bei Eintreffen ebenfalls mehrfach beleidigt. Der mit etwa 2,7 Promille alkoholisierte 24-Jährige wurde anschließend bis 17:00 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Der bereits polizeibekannte Mann muss sich neben einem Strafverfahren wegen Beleidigung, nun auch wegen dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs verantworten, da gegen ihn ein gültiges Hausverbot für den Hauptbahnhof Ulm bestand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell