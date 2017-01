BPOLI S: Polizisten mit Schottersteinen beworfen

Ötlingen/Teck (ots) - Ein 40-Jähriger hat am gestrigen Montagabend (23.01.2017) gegen 17:15 Uhr am Bahnhof Ötlingen (Teck) mehrere Schottersteine auf zwei Beamte des Polizeireviers Kirchheim (Teck) geworfen. Im Anschluss versuchte der Tatverdächtige, welcher sich im Gleisbereich aufhielt, zu flüchten. Die eingesetzten Polizisten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest. Hierbei schlug der Mann, der sich erheblich gegen die Festnahme wehrte, den Beamten einen Schotterstein ins Gesicht sowie auf die Schulter. Einer der Beamten erlitt durch den Vorfall eine Verletzung im Bereich der Nase, der zweite Polizist verletzte sich leicht am Knie. Durch die Widerstandshandlung erlitt der mit knapp 0,8 Promille alkoholisierte Tatverdächtige eine Platzwunde am Kopf. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen sowie einer ärztlichen Versorgung in eine Psychiatrie eingeliefert. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell