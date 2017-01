BPOLI S: 35-Jähriger mit Platzwunden - Zeugen gesucht!

Öhringen (ots) - Offenbar in Streit geriet ein Reisender am Samstagabend (21.01.2017) gegen 21:15 Uhr mit einer Gruppe von mindestens fünf Personen in der Stadtbahnlinie S4 Richtung Öhringen. Nachdem alle Beteiligten am Bahnhof Öhringen die Bahn verlassen hatten, verlagerte sich der Streit auf Bahnsteig 1. In dessen Verlauf gab offenbar eine Person aus der Gruppe heraus dem 35-jährigen Mann unvermittelt zwei Kopfstöße ins Gesicht. Die Tatverdächtigen flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Landespolizei verlief ohne Erfolg. Laut Aussage des Opfers habe er der Gruppe keine Zigarette geben wollen. Aufgrund der Platzwunden an Mund und Stirn begab sich der 35-Jährige im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Bundespolizeirevier Heilbronn unter 07131-888260-0.

