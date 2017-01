BPOLI S: 26-Jähriger bespuckt Bundespolizisten und Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Stuttgart (ots) - Offenbar unvermittelt ging ein 26-Jähriger am frühen Samstagmorgen (21.01.2017) gegen 05:45 Uhr drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn in der S-Bahnlinie S2 Richtung Schorndorf an und bespuckte diese. Im weiteren Verlauf trat der Tatverdächtige nach jetzigem Stand der Ermittlungen beim Verlassen der S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart-Feuersee mehrfach in die Richtung der Mitarbeiter und verletzte hierbei offenbar eine Person leicht am Kiefer. Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart nahmen den Mann vorläufig fest. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier beleidigte der 26-Jährige die eingesetzten Bundespolizisten und bespuckte diese ebenfalls. Hierbei äußerte der Mann immer wieder, dass er nun alle angesteckt habe. Nach ersten Erkenntnissen ist bei dem Mann jedoch keine ansteckende Krankheit bekannt. Er muss nun u.a. mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell