BPOLI S: 14-Jähriger aus Kinderheim abgängig

Stuttgart (ots) - Nachdem ein 14-jähriger Junge am gestrigen Mittwochnachmittag (18.01.2017) gegen 15:30 Uhr ohne gültigen Fahrschein mit einem Eurocity aus Frankfurt kommend fuhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Stuttgart seine Personalien. Hierbei kam heraus, dass der Jugendliche aus einem Kinderheim im Landkreis Nürnberger Land abgängig war und bereits von dort als vermisst gemeldet wurde. Auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart wartete der Ausreißer dann auf die Abholung seines Vaters. Wohin der Junge wollte ist unklar.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell