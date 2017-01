BPOLI S: 49-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart beklaut

Stuttgart (ots) - Zu einem Taschendiebstahl kam es am Dienstagabend (17.01.2017) gegen 21:00 Uhr am Bahnsteig 9 im Hauptbahnhof Stuttgart. Das 49-jährige Opfer war gerade dabei in einen Intercity einzusteigen, als der Täter die Gelegenheit nutzte und dem Mann in die Jackentasche griff. Dem noch unbekannten Tatverdächtigen gelang es die Geldbörse des 49-Jährigen zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Am Bahnsteig installierte Kameras filmten die Tat. Eine Auswertung durch die Bundespolizei ergab, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 20- bis 30-jährigen Mann handelt, welcher mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, Jeans, Turnschuhen und schwarzer Wintermütze bekleidet war. Hinweise zu dem Täter nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/87035-200 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell