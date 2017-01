BPOLI S: Vermisster 43-Jähriger im Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen

Stuttgart (ots) - Zivile Beamte der Bundespolizei trafen am gestrigen Montagvormittag (16.01.2017) gegen 10:30 Uhr einen 43-jährigen Mann im Hauptbahnhof Stuttgart an, welcher bereits von der Psychiatrie im Landkreis Emmendingen als vermisst gemeldet wurde. Die Beamten brachten den Vermissten zum Bundespolizeirevier Stuttgart und nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle anschließend in eine nahegelegene Klinik.

