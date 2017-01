BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: 31-jähriger Ladendieb in Haft

Stuttgart (ots) - Ein 31-jähriger Mann versuchte offenbar am Sonntagmittag (15.01.2017) gegen 11:55 Uhr in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Stuttgart ein Parfum im Wert von rund 69,- EUR zu entwenden. Der leicht alkoholisierte Mann wurde durch einen Ladendetektiv bei der Tathandlung beobachtet. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei nahm den 31-jährigen Tatverdächtigen vor Ort fest. Der polizeibekannte litauische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz wurde am heutigen Nachmittag (16.01.2017) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Kraft setzte. Bundespolizisten brachten den 31-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

