BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizei geben bekannt: 34-Jähriger "Schwarzfahrer" stellt sich selbst

Stuttgart (ots) - Ein 34-jähriger Mann erschien am Montagnachmittag (09.01.2017) gegen 15:00 Uhr auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart, um seine noch offene Geldstrafe in Höhe von insgesamt 973,50,- EUR zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte den, wegen Erschleichen von Leistungen, in mehreren Fällen bereits verurteilten Mann. Beamte der Bundespolizei wurden am Vortag an der Wohnadresse des 34-Jährigen vorstellig, konnten hierbei jedoch lediglich die Mutter des Mannes antreffen. Offenbar konnte dieser nun dazu bewogen werden seine Strafe zu begleichen, um die Ersatzfreiheitsstrafe von noch 45 Tagen abzuwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell