BPOLI S: Alkoholisierter 51-Jähriger ins Gleis gestürzt

Zuffenhausen (ots) - Eine Schnellbremsung der S-Bahn S4, Laufrichtung Schwabstraße - Marbach, verursachte Samstagnacht (07.01.2017) gegen 00:45 Uhr ein stark alkoholisierter 51-Jähriger am Bahnhof Stuttgart Zuffenhausen. Der Mann ist offenbar aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung in das Gleis gestürzt. Eine Zeugin, welche den Sachverhalt beobachten konnte, begab sich unmittelbar in den Gleisbereich und versuchte den 51-Jährigen zu bergen. Als ihr dies nicht gelungen ist, machte die Frau mit Handbewegungen auf sich aufmerksam, als die etwa mit 60 - 70 km/h annähernde S-Bahn in den Bahnhof Zuffenhausen einfahren wollte. Verletzt wurde bei der Schnellbremsung niemand. Die Bahn kam etwa zehn Meter vor dem 51-Jährigen zum Halt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Mann, welcher ebenfalls unverletzt blieb, zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Die laufenden Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell