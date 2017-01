BPOLI S: Rauchentwicklung im IC

Ulm (ots) - Offenbar ein technischer Defekt löste heute Mittag gegen 12:00 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Intercity aus, der auf dem Weg von Oberstdorf nach Magdeburg war. Ein Reisender bemerkte nach jetzigem Kenntnisstand den Rauch, von dem die letzten zwei Waggons betroffen waren. Der Intercity, der mit ca. 20 Reisenden besetzt war, hielt auf freier Strecke, kurz nach Abfahrt aus dem Ulmer Hauptbahnhof auf Höhe Örlinger Tal. Bis zum Eintreffen der alarmierten Kräfte der Bundes- und Landespolizei sowie der Feuerwehr, verwies das Zugpersonal die Reisenden in den vorderen Zugbereich. Als die Löscharbeiten beendet waren wurde der komplette Zug zurück in den Hauptbahnhof Ulm gefahren. Nach jetzigen Erkenntnissen wurden drei Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lokführer konnte seinen Dienst ebenfalls nicht fortführen, sodass der Zug ausfiel. Aufgrund des Vorfalls musste die Bahnstrecke für knapp 2,5 Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell