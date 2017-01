BPOLI S: Wüste Schlägerei im S-Bahnbereich

Stuttgart (ots) - Zwei Gruppen im Alter von 17 bis 32 Jahren gerieten in der Nacht von Freitag (30.12.2016) auf Samstag (31.12.2016) gegen 02:45 Uhr im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart offenbar in Streit. In dessen Verlauf kam es unter anderem zu Schlägen mit einem Gürtel und einem Flaschenwurf, durch den nach jetzigen Erkenntnissen niemand getroffen wurde. Zeugen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn trennten die Kontrahenten bis zum Eintreffen der Bundespolizei. Bei dem Vorfall wurden zwei beteiligte Männer verletzt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände der Tat sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0711/87035-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell