BPOLI S: In der S-Bahn: Schlafendem das Handy geklaut

Stuttgart/Ötlingen (ots) - Unbekannte entwendeten am Morgen des 26.12.2016 gegen 06:00 Uhr einem 20-Jährigen sein IPhone aus der Jackentasche, während er in der S-Bahnlinie S1 zwischen den Haltestellen Stuttgart-Stadtmitte und Ötlingen eingeschlafen war. Den Diebstahl bemerkte er erst als er beim Halt in Ötlingen aufwachte. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 500,-EUR. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0711/87035-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell