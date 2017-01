FW-BOT: Pkw im Vollbrand, drei weitere Pkw beschädigt

Bottrop (ots) - Gegen zwei Uhr bemerkten Anwohner ein Feuer an der Wallmannstraße. Da zunächst unklar war, was genau brennt, alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Boy. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein abgestellter PKW im Vollbrand. Die beiden unmittelbar benachbarten Pkw waren durch die Eigentümer bereits weggefahren worden, allerdings waren an beiden Fahrzeugen bereits starke Beschädigungen durch die Wärmestrahlung entstanden. Ein weiteres Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Das brennende Fahrzeug wurde mit 1500 Litern Wasser abgelöscht. Anschließend wurde es zur Vermeidung einer Rückzündung mit Schaum abgedeckt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat das Fahrzeug zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt. Die Feuerwehr Bottrop war ca. eine Stunde mit 19 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell