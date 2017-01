FW-BOT: Bottrop; BAB A2 Verkehrsunfall mit Gefahrgut LKW

Bottrop (ots) - Bottrop; Gegen 21:30 Uhr verunglückte auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, kurz hinter dem Autobahnkreuz Bottrop ein unter anderem mit Gefahrgütern beladener Stückgut-LKW. Der LKW fuhr aus unbekannter Ursache gegen die Mittelleitplanke und kam nach einigen Metern auf dieser zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Kraftstofftank des LKW aufgerissen und Diesel trat aus. Um eine Gefährdung durch das Gefahrgut auszuschließen öffnete die Feuerwehr den Auflieger des LKW und erkundete, geschützt durch Atemschutzgeräte und Schutzkleidung die Ladung des LKW. Um eine Gefährdung für die Umgebung auszuschließen musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Überprüfung der Ladung nahm auf Grund der verschiedenen geladenen Güter in verschiedenen Verpackungen, einige Zeit in Anspruch. Glücklicherweise überstanden alle Gebinde den Unfall unbeschädigt. Parallel dichteten weitere Einsatzkräfte den Kraftstofftank des LKW ab und verhinderten einen weiteren Austritt von Dieselkraftstoff. Der leicht verletzte LKW Fahrer wurde von den Kräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Im weiteren Einsatzverlauf unterstützte die Feuerwehr noch bei der Bergung des LKW. Die Feuerwehr Bottrop war insgesamt mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

Hinweis zum transportierten Gefahrgut: Der LKW transportierte neben ungefährlichem Stückgut sieben verschiedene Gefahrgüter in fester und flüssiger Form und in verschiedenen Gebinden. Die größte geladenene Einzelmenge betrug ca. 500 kg. Die einzelnen Stoffe waren brennbar, ätzend, umweltgefährdend und oxidierend.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell