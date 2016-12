FW-BOT: Feuer in einer Schule an der Beckstraße

Bottrop (ots) - Um 06:50 Uhr informierten aufmerksame Anwohner die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop, dass in einem Nebengebäude der Janusz-Korczak-Schule an der Beckstraße ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen des Löschzuges waren in einem Klassenraum Flammen wahrzunehmen. Bei näherer Erkundung zeigte sich, dass abgestellte Möbel in Brand geraten waren. Da ein Fenster des Klassenraums eingeschlagen worden war, liegt der Verdacht der Brandstiftung nahe. Ein Trupp unter Pressluftatmer drang in das Gebäude ein und konnte das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle bringen. Da das Feuer allerdings bereits auf eine abgehängte Decke und eine Trennwand übergegriffen hatte, mussten diese geöffnet und abgelöscht werden. Zwei Klassenräume wurden durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Bottrop war mit 37 Kräften ca. 2 Stunden im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Boy an der Einsatzstelle. Zudem unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen mit einer weiteren Drehleiter die Einsatzkräfte vor Ort. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Löschmaßnahmen von der Polizei zur weiteren Ermittlung beschlagnahmt.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell