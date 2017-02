FW-MH: Pkw-Unfall auf der A-40 in Fahrtrichtung Duisburg

1 weiterer Medieninhalt

Fahrzeug in Leitplanke; Airbags haben ausgelöst. Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Gegen 21:10 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim über einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der A-40 informiert.

Dorthin wurden der Rüstzug, ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug alarmiert. An der Unfallstelle, kurz hinter der Auffahrt "Friesenstraße", war ein Fahrzeug, aus ungeklärter Ursache, erst gegen die Linke und dann gegen die Rechte Leitplanke geprallt. Die beiden Insassen hatten sich bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurden von anderen Verkehrsteilnehmern betreut. Weitere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, ein leicht Verletzter Mann behandelt und ein unverletzter Mann betreut. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur weiteren Kontrolle in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Nach ca. 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden. (DHa)

