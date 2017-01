FW-MH: Reizgas im Forum versprüht - 22 betroffene Personen.

1 weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Montag erreichten um 15.13 Uhr mehrere Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr. In allen Notrufen wurde geschildert, dass es im Erdgeschossbereich des Forums mehrere Personen mit Atemwegs- und Augenbeschwerden gibt. Aufgrund der hohen Anzahl der Betroffenen wurde sofort das Alarmstichwort MANV (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. Dadurch wird eine Alarmierungskette ausgelöst, welche eine Vielzahl von Einsatzkräften und Rettungsdienstfahrzeugen sowie Notärzte alarmiert. An der Einsatzstelle wurde festgellt, dass in einer Filiale Reizgas versprüht wurde. Der Einsatzbereich im Forum wurde großflächig abgesperrt. Im weiteren Verlauf wurde das Forum geräumt. Insgesamt waren 22 Personen leicht verletzt. Eine Person musste ins Krankenhaus gefahren werden. Weitere 21 Personen wurden rettungsdienstlich und notärztlich versorgt. Nach intensiven Lüftungsmaßnahmen konnte das Forum nach zirka einer Stunde wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TDr)

