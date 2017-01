FW-MH: Unfall durch Kohlenmonoxid! Eine tote und mehrere verletzte Personen

1 weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Dienstagabend wurde der Rettungsdienst der Stadt Mülheim an der Ruhr zu einer bewusstlosen Person in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Vor Ort schlugen die von den Einsatzkräften mitgeführten CO-Warngeräte aus und zeigten einen hohen dreistelligen CO-Gehalt in der betroffenen Wohnung an. Die Beamten forderten daraufhin umgehend Feuerwehr- sowie weitere Rettungskräfte nach. Bei CO-Gas handelt es sich um Kohlenmonoxid, welches weder riech- noch schmeckbar ist und bereits in geringen Konzentrationen zum Tode führen kann. Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Messungen durchgeführt und alle Bewohner auf eventuelle CO-Gehalte in der Ausatemluft kontrolliert. Insgesamt wurden neun Personen, darunter mehrere Kinder, aufgrund erhöhter CO-Werte in eine Druckkammer zur Universitätsklinik Düsseldorf verbracht. Unter den neun Personen befand sich auch ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der jedoch nach eingehender Untersuchung nicht stationär im Krankenhaus verbleiben musste. Eine Person konnte nur noch leblos aus der Wohnung geborgen werden und verstarb noch an der Einsatzstelle. (SH)

