FW-MH: Gasleitung beschädigt. Einsatzstelle großräumig abgesperrt.

Mülheim an der Ruhr (ots) - Bei Renovierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus an der Dinnendahls Höhe wurde heute die Gaszuleitung im Kellerbereich beschädigt. Als die Arbeiter dies bemerkten verließen sie sofort das Haus und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten einen Schnitt in der Gasleitung fest aus dem massiv Gas ausströmte. Da sich der Schnitt vor dem Hauptabsperrventil befand, wurde das Leck mit einem speziellen Abdichtband abgedichtet. Im weiteren Verlauf muss nun die Straße aufgerissen werden um die Gasleitung abzusperren. Danach können im Haus weitere Maßnahmen stattfinden. Die Einsatzstelle ist großräumig abgesperrt. Die Bewohner der gegenüberliegenden Häuser wurden angewiesen sich in der von der Einsatzstelle abgewandten Seite aufzuhalten. Der Einsatz wird vermutlich noch drei Stunden andauern. (TDr)

