FW-MG: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Mönchengladbach-Hermges, 14.01.2017, 18:55 Uhr, Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Fliethstraße (ots) - Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache I, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und mehreren Rettungswagen, sowie der Führungsdienst.

Am Abend kam es auf der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Fliethstraße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. In dem Einen befand sich eine fünfköpfige Familie. Diese wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges erlitt schwerere Verletzungen und wurde vom Notarzt begleitet in eine andere Notfallklinik gefahren. Beide Pkw waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungsarbeiten und auch danach während der Unfallaufnahme der Polizei kam es im Kreuzungsbereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

