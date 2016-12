FW-MG: Zeitweise erhöhtes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst

Mönchengladbach, gesamtes Stadtgebiet, Heiligabend (ots) - Im Einsatz waren alle Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und die Rettungsdienstverstärkung der Mönchengladbacher Hilfsorganisationen.

In der Mittagszeit des Heiligabend war ein erhöhtes Einsatzaufkommen des Retttungsdienstes in Mönchengladbach zu verzeichnen. Zeitweise waren zeitgleich 19 Einsätze zu bewältigen, so dass die Rettungsdienstverstärkung eingesetzt werden musste. Darüber hinaus wurde auf Notarzteinsatzfahrzeuge der benachbarten Kreise und zusätzliche Krankentransportwagen zurück gegriffen. In der Leitstelle der Feuerwehr mussten zu diesem Zeitpunkt alle sechs Arbeitsplätze besetzt werden. Die Rettungsdienstverstärkung wird durch die Mönchengladbacher Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD gestellt und unterstützt - vergleichbar einer Freiwilligen Feuerwehr - mit qualifizierten ehrenamtlichen Kräften den Rettungsdienst der Stadt. Dafür steht den Hilfsorganisationen ein städtischer Rettungswagen zur Verfügung. Insgesamt war das Einsatzaufkommen mit 101 Einsätzen in Notfallrettung (83) und Krankentransport (18) an Heiligabend deutlich erhöht.

Einsatzleiter: Branddirektor Dirk Schattka

