FW-KR: Kaminbrand auf der Haydnstraße

Krefeld (ots) - In einem Einfamilienhaus auf der Haydnstraße kam es durch die Befeuerung zu einem Kaminbrand. Der Kamin wurde so stark befeuert, dass er gerissen ist. Durch Messungen der Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera wurde an der Außenseite des Kamins eine Temperatur von 400 Grad festgestellt. Die Drehleiter der Feuerwehr wurde in Stellung gebracht, 2 Einsatztrupps der Feuerwehr rüsteten sich zur Sicherheit mit Atemschutzgeräten aus und kehrten den Kamin. Mit Drucklüftern wurden die betroffenen Wohnräume belüftet. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger wurde zur Einsatzstelle gerufen, die Maßnahmen der Feuerwehr wurden nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger weiter durchgeführt. Keine Personen wurde verletzt. Im Einsatz war der Löschzug der Hauptwache und die Löschgruppe Traar der freiwilligen Feuerwehr Krefeld.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell