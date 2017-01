FW-D: Brand in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 11.Januar 2017, 12:47 Uhr, Erkrather Straße, Flingern

Brennender Sperrmüll sorgte am Mittag für eine starke Rauchentwicklung im Parkhaus eines Wohngebäudes an der Erkrather Straße. Das Feuer griff auf einen PKW über und der Rauch beschädigte mehrere weitere PKW. Es kam zu einem hohen Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt.

Um 12:47 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Brand in einer Tiefgarage gemeldet. Wegen der starken Rauchentwicklung und der angrenzenden Wohnhäuser wurden durch den Leitstellendisponenten zwei Löschzüge, Sonderfahrzeuge und Rettungsdienstmittel alarmiert.

Das erste Löschfahrzeug erreichte die Einsatzstelle bereits nach vier Minuten und meldete eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarageneinfahrt. Der Rauch stieg unmittelbar an der Häuserfront eines Mehrfamilienhauses auf und gelangte über aufgestellte Fenster teilweise in die Wohnungen. Den Brandherd in der Garage rückte die Feuerwehr mit zwei Löschtrupps unter schwerem Atemschutz und mit zwei Strahlrohren zu Leibe. Nachdem der Brand um 13:30 Uhr unter Kontrolle war, wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. In der Garage wurden mehrere PKW durch das Brandgeschehen teilweise komplett zerstört.

Die Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und es wurden keine Personen angetroffen die zu Schaden kamen.

Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die Erkrather Straße wurde für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Brandursache ist unklar und steht nicht endgültig fest. Deshalb nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

