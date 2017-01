FW-BO: Küchenbrand Am Wall 19

Bochum (ots) - Gegen 8.36 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand Am Wall 19 in Bochum-Wattenscheid alarmiert. Da nicht auszuschließen war das sich noch eine Person in der Wohnung befindet wurde umgehend eine Menschenrettung eingeleitet. Zwei Trupps unter Atemschutzgeräten konnten den Brand mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle bringen. Zwar befand sich keine Person mehr in der Wohnung, für zwei Katzen kam aufgrund der Rauchentwicklung allerdings jede Hilfe zu spät. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Wohnung der Polizei zwecks Ermittlung der Brandursache übergeben. Die Feuerwehr war mit insgesamt 27 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst so wie der Freiwilligen Feuerwehr Wattenscheid Mitte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell