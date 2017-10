POL-RT: Korrektur der Pressemeldung vom 09.10./11.58 Uhr: "Metzingen Notruf missbraucht" In der Telefonnummer hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Bitte diese Meldung verwenden!

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Notruf missbraucht (Zeugenaufruf)

Ein Brandalarm hat am Sonntagabend während des Basketballturniers in der Öschhalle für Aufregung gesorgt. Kurz vor 18 Uhr war in der Halle im Öschweg der Brandalarm ausgelöst worden. Sofort rückten neben zahlreichen Streifenwagen auch die Metzinger Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an. Nachdem der gesamte Gebäudekomplex evakuiert war, konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben. Ein Unbekannter hatte offensichtlich mutwillig den Alarmmelder im Erdgeschoss ausgelöst, obwohl kein Ernstfall vorlag. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise von Zeugen. (cw)

