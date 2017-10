POL-RT: Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Dieter-Roser-Brücke

Zu einem größeren Stau hat ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Montagmorgen auf der Dieter-Roser-Brücke geführt. Dort war gegen 6.40 Uhr ein 50 Jahre alter Esslinger mit seinem Ford Fiesta von Esslingen-Zell kommend in Fahrtrichtung Sirnau unterwegs. Aus bislang noch unbekannten Gründen krachte er ungebremst auf den Citroen einer 54-jährigen Esslingerin, der anschließend noch auf den Mercedes eines 49-jährigen Deizisauers geschoben wurde. Diese beiden Fahrzeuge standen dort auf der Geradeausspur vor der roten Ampel. Durch die heftige Kollision erlitt der Unfallverursacher so schwere Verletzungen, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Die Citroen-Fahrerin und auch der Mercedes-Lenker wurden nach der Erstversorgung mit leichten Blessuren zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert. Durch den Unfall wurden zwei Fahrspuren auf der Brücke blockiert, was erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr zur Folge hatte. (jh)

Rückfragen bitte an:



Josef Hönes (jh), Tel. 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell