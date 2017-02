POL-RT: Nach gefährlicher Körperverletzung in Metzingen in Haft

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einer gefährlichen Körperverletzung ist am Mittwochnachmittag in Metzingen ein 31-jähriger Pakistani festgenommen worden. Er war auf offener Straße auf einen 28-jährigen Landsmann losgegangen und hatte ihn so lange gewürgt, bis Zeugen den am Boden Liegenden zu Hilfe kamen. Mittlerweile befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Gegen 16.50 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein, dass sich zwei Männer vor einem Schmuckgeschäft in der Stuttgarter Straße schlagen würden. Die Auseinandersetzung eskalierte und der Ältere brachte den Jüngeren zu Boden. Anschließend setzte er sich auf ihn und würgte den 28-Jährigen. Passanten versuchten zunächst vergeblich durch Zureden den Kampf zu beenden. Erst durch das Eingreifen eines Mannes ließ der 31-Jährige schließlich los. Er konnte vor Ort durch Polizeikräfte festgenommen werden. Beide Kontrahenten zogen sich Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein Diebstahl die Ursache für die Auseinandersetzung war. Am Mittwochvormittag hatte der 31-Jährige dem 28-Jährigen eine Goldkette vom Hals gerissen. Am Nachmittag stellte der Bestohlene den Kontrahenten zur Rede und die Situation eskalierte.

Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen auf Erlass eines Haftbefehls wurde der Festgenommene am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

