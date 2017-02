POL-RT: Frau begrabscht, Mehrere Verkehrsunfälle und Einbrüche, Zeugenaufruf, Brand in Wohnung, Betrunken vom Dach gefallen

Reutlingen (ots) - Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Hohenschildstraße in Sondelfingen ist am Mittwoch eingebrochen worden. Der Unbekannte drückte in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 12.30 Uhr ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss auf. Im Haus wurden mehrere Schubladen geöffnet sowie die Räume einer Einliegerwohnung durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach fand der Einbrecher keine Wertsachen und ist ohne Beute geblieben. Gegen zehn Uhr bemerkten Anwohner einen verdächtigen weißen Lieferwagen, der in der Nähe unterwegs war. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang erneut darum, dass bei verdächtigen Wahrnehmungen gleich der Notruf betätigt wird. Gerade bei der Festnahme von Einbrechern auf frischer Tat sind die Beamten auf eine sofortige Verständigung angewiesen. (ms)

Reutlingen (RT): Auf falsche Ampel reagiert

An der Kreuzung Stuttgarter Straße (B 28) zur Karlstraße (B 312) ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Ein 75 Jahre alter Lenker eines VW Golf kam aus Richtung Metzingen und ordnete sich zum Linksabbiegen in Richtung Karlstraße ein. Ordnungsgemäß wartete der Senior eine Zeit lang an der für Linksabbieger rotleuchtenden Ampelanlage. Unvermittelt gab der Mann aber Gas und bog trotz des anhaltenden Rotlichts in die Karlstraße ab. Es kam zum frontalen Zusammenstoß mit dem Citroen C1 einer 20-Jährigen, welche bei grünem Ampellicht in Richtung Metzingen unterwegs war. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Lenker verletzte sich ebenfalls leicht und begab sich selbstständig zum Arzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei schließt derzeit nicht aus, dass das Ampellicht für die benachbarten Geradeausspuren in Richtung Tübingen kurz vor dem Unfall auf Grün wechselte und zu einer Fehlreaktion beim VW-Lenker führte. (sh)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen zu weit ausgeholt

Zum Glück nur Blechschaden hat es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Max-Planck-Straße in die Hexham-Allee gegeben. Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr. Ein 70 Jahre alter Lenker eines VW Polo befuhr die Hexham-Allee in Fahrtrichtung Grafenberg und bog nach rechts in die Max-Planck-Straße ein. Dabei fuhr er einen so weiten Bogen, dass er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Corsa einer 66-jährigen Frau nahezu frontal zusammenstieß. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. (jh)

Plochingen (ES): Wer hatte Vorfahrt (Zeugenaufruf)

Widersprüchlich sind die Aussagen zweier Fahrzeuglenkerinnen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K1211 Höhe der B 10 Anschlussstelle Plochingen. Eine 47 Jahre alte Lenkerin eines Opel Corsa aus Wernau war gegen 22 Uhr von der Otto-Konz-Brücke herkommend auf der Kreisstraße in Richtung Wernau unterwegs. Zeitgleich verließ eine 28 Jahre alte Deizisauerin mit ihrem Opel Corsa die B10 von Göppingen kommend an der Anschlussstelle Plochingen und fuhr angeblich bei Grün zeigender Ampel in den Einmündungsbereich zur K1211 ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zogen sich zwei Mitfahrerinnen im Opel der Deizisauerin leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Corsa-Fahrerin aus Wernau äußerte sich dahingehend, dass die Signalanlage bereits außer Betrieb gewesen sei. Der Opel der 47-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei sucht unter Telefon 0711/3990-420 noch Zeugen des Unfalls, die zur Klärung der widersprüchlichen Aussagen beitragen können. (jh)

Baltmannsweiler (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrzeug hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen überschlagen und ist auf der Seite liegengeblieben. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem VW Passat gegen 8.30 Uhr die K 1210 bei Baltmannsweiler. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Pkw ins Schleudern und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW schlitterte nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb etwa 15 Meter neben der Straße im Wald liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem verunglückten Fahrzeug befreien. Mit einem Rettungswagen wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro. Der Passat musste geborgen werden. (ms)

Wendlingen (ES): Ins Jugendhaus eingebrochen

In das Jugendhaus in der Neuffenstraße ist in der Zeit von Mittwochabend, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8.45 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch eine Seitentür ins Gebäude und trat dort die Tür zum Büro gewaltsam ein. Dieses wurde im Anschluss durchsucht. Weiterhin versuchte der Einbrecher, einen Tresor aus der Wand zu hebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Unbekannte etwas Wechselgeld mit. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (ms)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Deckenlampe in Brand geraten

Am Mittwochabend sind die Rettungskräfte zu einem Kleinbrand in einer Wohnung in der Adenauerstraße ausgerückt. Kurz vor 20.45 Uhr verließ eine 36-Jährige die von ihr bewohnte Mietswohnung. Wenig später fing die Wohnzimmerbeleuchtung Feuer und fiel zu Boden. Der entstandene Rauch löste die installierten Rauchmelder aus, sodass Nachbarn die Rettungskräfte alarmierten. Als die Bewohnerin zeitgleich zurückkehrte und die Wohnungstür öffnete, schlug ihr Rauch entgegen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschte die Frau mit einem Eimer voll Wasser die am Boden liegenden Reste der Deckenbeleuchtung. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Möglicherweise führte ein technischer Defekt zur Entzündung der Lampe, welche unzureichend fest an der Decke montiert war. Die Polizei stellte die Leuchtenteile vorerst sicher. (sh)

Tübingen (TÜ): Junge Frau begrabscht (Zeugenaufruf)

Eine 19-jährige Frau ist am Mittwochabend in der Otfried-Müller-Straße von einem Mann angegangen und sexuell belästigt worden. Die junge Frau fuhr mit dem Bus zur Haltestelle Parkhaus Crona in der Schnarrenbergstraße und ging von dort zu Fuß über die Kinder- und Medizinische Klinik in Richtung ihres Wohnheimes. Auf Höhe der Sportmedizin wurde sie, kurz nach 21 Uhr, plötzlich von hinten angegangen und im Bereich der Brust angefasst. Als die Hände des Mannes seitlich an ihren Oberschenkeln nach unten wanderten, schlug die Frau beherzt und reflexartig mit ihrer Handtasche nach hinten, woraufhin der Täter von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 180-185 cm großen Mann, Mitte 20, gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer hellblauen Baggy-Jeans (weit nach unten gezogen), einer schwarzen längeren Jacke, einer schwarzen Base-Cap mit Chicago Bulls Logo und einem schwarzen dreieckigen Tuch um die Mundpartie. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07071/972-8660 entgegen. Zeugen, denen eine oben beschriebene Person im Bereich der Schnarrenbergstraße oder Otfried-Müller-Straße am Mittwochabend aufgefallen ist, werden gebeten sich zu melden. (jh)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Betrunken vom Dach gestürzt

Bei einer ausgelassenen Party sind am Mittwochabend zwei Personen von einem Garagendach gestürzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr in der Schadenweilerstraße. Zwei 22 und 23 Jahre alte Männer hielten sich auf dem begehbaren Flachdach einer Garage auf. Infolge ihrer starken Alkoholisierung kamen die beiden Männer ins Wanken und stürzten auf ein etwa eineinhalb Meter tiefer gelegenes Grundstück. Der Jüngere schlug mit dem Rücken auf dem harten Boden auf, während der Ältere wesentlich weicher auf seinem Bekannten landete. Der 22-Jährige verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst zur weiteren vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht. (sh)

